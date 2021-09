Poco mossa la Borsa americana (Di venerdì 24 settembre 2021) (TeleBorsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.766 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.451 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,12%); come pure, senza direzione l’S&P 100 (+0,05%). La Borsa americana tira quindi il fiato dopo due giorni di rally. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,11%), finanziario (+0,65%) e telecomunicazioni (+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,42%. Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce.Com (+2,09%), American Express (+1,20%), JP Morgan (+1,18%) e Visa (+1,17%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.766 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.451 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,12%); come pure, senza direzione l’S&P 100 (+0,05%). Latira quindi il fiato dopo due giorni di rally. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,11%), finanziario (+0,65%) e telecomunicazioni (+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,42%. Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce.Com (+2,09%), American Express (+1,20%), JP Morgan (+1,18%) e Visa (+1,17%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le ...

Usa: vendite case nuove ad agosto +1,5%, sopra le stime (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 set - Le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono aumentate ad agosto e lo hanno fatto piu' di quanto atteso dagli esperti. Il dipartimento del Commer ...

