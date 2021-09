Pioli, il calcio del futuro passa per il basket (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefano Pioli ha espresso la sua opinione su come rendere il calcio ancora più spettacolare. Forte della sua passione per il basket, il tecnico del Milan ha presentato le seguenti idee innovative per trasformare il gioco: “Basarsi sul tempo di gioco effettivo, un time-out nel primo tempo e, visto che vogliamo un calcio più offensivo, stabilire che una volta superata la propria metà campo, non si può più passare la palla indietro, si gioca solo avanti”È possibile immaginare il calcio del futuro in ottica di questi nuovi stimoli, mirati al potenziamento del gioco offensivo, lanciati dall’allenatore emiliano? L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefanoha espresso la sua opinione su come rendere ilancora più spettacolare. Forte della sua passione per il, il tecnico del Milan ha presentato le seguenti idee innovative per trasformare il gioco: “Basarsi sul tempo di gioco effettivo, un time-out nel primo tempo e, visto che vogliamo unpiù offensivo, stabilire che una volta superata la propria metà campo, non si può piùre la palla indietro, si gioca solo avanti”È possibile immaginare ildelin ottica di questi nuovi stimoli, mirati al potenziamento del gioco offensivo, lanciati dall’allenatore emiliano? L'articolo proviene da Rompipallone - News sulnazionale e internazionale.

