Per andare a messa non servirà il green pass (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente certificazione verde per entrare in chiesa. Il presidente della Cei Bassetti Bassetti: 'Non verrà chiesto per partecipare alle ... Leggi su today (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente certificazione verde per entrare in chiesa. Il presidente della Cei Bassetti Bassetti: 'Non verrà chiesto per partecipare alle ...

Advertising

AntoVitiello : Allenamento personalizzato a #Milanello per tutti gli altri giocatori in fase di recupero. #Giroud potrebbe andare in panchina con lo Spezia - stanzaselvaggia : A me un giudice lo scorso anno ha impedito direttamente di far uscire un libro di inchiesta, neppure di oscurare qu… - Giorgiolaporta : Siamo al delirio di onnipotenza: #Burioni vi dice dove fare la spesa e cosa boicottare. #NATURASI rispetta la legge… - a_ales_ : Mi spiegate il senso di fare 3 gradini con la mascherina e lo stesso per andare dal trono al centro? #uominiedonne - Simo07827689 : RT @OharaPina: Dell’Utri ha comunque una condanna definitiva, non dimentichiamolo. E a tutti quelli che stanno esultando per questa sentenz… -