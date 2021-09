Monitoraggio Iss | Brusaferro | «I ragazzi si vaccinano di più Il virus circola soprattutto sotto i 9 anni» – Il video

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sono positive le notizie che arrivano dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza dei contagi da Corona, in Italia, è scesa a 45 casi ogni 100 mila abitanti nel periodo 17-13 settembre. La settimana precedente, invece, l’incidenza si attestava a 54 per 100 mila abitanti. Anche l’indice Rt, il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, è sceso da 0,85 a 0,82. Leggere flessioni si sono riscontrate anche nel tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari destinati a pazienti Covid. Le rianimazioni sono saturate al 5,4 per cento, con una riduzione di persone positive intubate, passate da 554, il 14 settembre, a 516, il 21 settembre. Il tasso di occupazione delle aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8 per cento, dal 7,2 rilevato la settimana ...

... meno di 50 casi per 100mila abitanti Il dato molto positivo di oggi è il calo dell'incidenza al di sotto di 50 casi per 100mila abitanti, che è un valore soglia per consentire ildell'...I dati sono contenuti nella scheda di accompagnamento delsettimanale- Ministero della Salute. Anche questa settimana sono 4 le Regioni/Province autonome (PA) che risultano ...ROMA (ITALPRESS) – E’ online il 19esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dall’Inail. Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 agosto, le denunce di infortunio ...La curva pandemica in Italia sta pian piano calando tra i giovani "tranne sotto i 9 anni, dove resta abbastanza stabile". Calda la raccomandazione a vaccinare anche donne in attesa o in fase di allatt ...