Lavoro: Letta, 'non va tutto bene, le crisi ci sono, Alitalia e Mps in sciopero' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "In Italia le crisi ci sono, non è vero che va tutto bene. Oggi abbiamo due gruppi di lavoratori in sciopero: Alitalia, è un fase drammatica che necessita una soluzione, e Mps, è fondamentale e chiedo al governo che convochi i sindacati e ci sia una discussione". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a 'Futura', a Bologna. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "In Italia leci, non è vero che va. Oggi abbiamo due gruppi di lavoratori in, è un fase drammatica che necessita una soluzione, e Mps, è fondamentale e chiedo al governo che convochi i sindacati e ci sia una discussione". Lo ha detto Enriconel suo intervento a 'Futura', a Bologna.

Advertising

guglielmopicchi : Letta muto su migliaia di posti di lavoro persi su MPS. #VotaMarrocchesiMarzi @tmmxsiena #SuppletiveSiena - TV7Benevento : Lavoro: Letta, 'non va tutto bene, le crisi ci sono, Alitalia e Mps in sciopero'... - mockingjay0000 : RT @valy_s: #Covid19 #Letta contestato da una donna che ritiene #greenpass per lavorare UN RICATTO DI STATO,poiché i tamponi non sono grati… - TonusAldo : RT @valy_s: #Covid19 #Letta contestato da una donna che ritiene #greenpass per lavorare UN RICATTO DI STATO,poiché i tamponi non sono grati… - PieroVendramel : RT @valy_s: #Covid19 #Letta contestato da una donna che ritiene #greenpass per lavorare UN RICATTO DI STATO,poiché i tamponi non sono grati… -