La Roma è già pazza di Abraham: l'attaccante segna e canta l'inno giallorosso (Di venerdì 24 settembre 2021) Decisivo per la prima volta all'Olimpico, un'emozione che non si dimentica in uno stadio che ha già conquistato Tammy Abraham. Il gol vittoria contro l'Udinese lo ha realizzato l'attaccante inglese, che ha già dimostrato in queste settimane di essersi integratoo al meglio in tutto il mondo Roma. Abraham prima del match è stato sorpreso dalle telecamere mentre cantava l'inno giallorosso: "Da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire subito in famiglia. Spero con i miei gol di contribuire a qualcosa di speciale". E sul derby di domenica prossima: "Sono pronto, non vedo l'ora perchè l'atmosfera sarà fantastica" L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

