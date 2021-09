La Gazzetta non si rassegna: "Spalletti sta sfruttando l'ottimo lavoro di Gattuso" (Di venerdì 24 settembre 2021) E la Gazzetta non dimentica l'amico Gattuso che è una bravissima persona ma che è stata calcisticamente una sciagura per Napoli. Sciagura peraltro ampiamente prevedibile. Ma Gattuso per sua fortuna ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) E lanon dimentica l'amicoche è una bravissima persona ma che è stata calcisticamente una sciagura per Napoli. Sciagura peraltro ampiamente prevedibile. Maper sua fortuna ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non Ecco perché l'Europa può vincere la Ryder Cup Questa volta purtroppo non ci sarò. Non è la prima volta che mi capita di non partecipare alla Ryder Cup, ma devo ammettere che dopo tutte le emozioni vissute a Parigi nel 2018, quando avevo vinto 4 partite in coppia con Tommy Fleetwood e poi anche il singolo alla domenica, ...

Ryder Cup, il duello infinito che piace al mondo. L'Europa ha i numeri per battere gli Usa In un torneo normale la sfida è contro tutti gli altri giocatori, ovunque siano sul campo, il che vuol dire che il confronto è praticamente contro se stessi: io gioco al mio meglio e degli altri non ...

Verstappen sfotte Hamilton: “Io sotto pressione per lui? Non ci dormo la notte...” La Gazzetta dello Sport CorSera | Il green pass è arrivato in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come tutti i lavoratori italiani, autonomi, dipendenti pubblici e dipendenti privati, an ...

Gazzetta – Il calcio fluido del Napoli è una ‘meraviglia’, ora l’ambiente si dimostri maturo Per la terza volta nella sua storia il Napoli ha vinto le prime cinque giornate di campionato, ma questo è solo un dato che non mette in evidenza però il ...

