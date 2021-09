Joshua-Usyk in tv | dove vedere il Mondiale dei massimi | canale | programma | orario | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Anthonye Oleksandrsi affronteranno sabato 25 settembre al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) per ilWBA, WBO, IBF, IBO dei pesi. Il britannico metterà in palio le sue cinture iridate contro il rognoso ucraino, che cercherà di strappargliele. Si tratta di una sfida davvero ostica per il ribattezzato AJ, perché di fronte si troverà colui che è già stato Campione del Mondo per tutte le sigle tra i medioe che ora punta a fare saltare il banco anche nella categoria regina del pugilato. Guardalive su DAZN. Attiva ora Il 31enne non combatte dal 12 dicembre 2020, quando mandò al tappeto il bulgaro Kubrat Pulev al nono round, sempre a Londra ma alla SSE Arena. Anthony, che vanta un ...