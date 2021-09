“Il Vangelo più antico del mondo” in prima visione su Focus (Di venerdì 24 settembre 2021) Sabato 25 settembre 2021 alle 23.30 in prima visione assoluta su Focus Canale 35 il documentario prodotto da Officina della Comunicazione e Vatican Media, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana dedicato al Papiro Hanna, il più antico reperto contenente i testi degli evangelisti Luca e Giovanni. In replica sabato 2 ottobre alle 17. Ha dietro di sé una storia straordinaria lunga diciotto secoli, il famoso “Papiro Hanna”, ovvero il più antico reperto contenente il testo dei due evangelisti Luca e Giovanni. Una storia svelata nel documentario che sarà trasmesso in prima visione assoluta sabato 25 settembre alle 23:35, e in replica sabato 2 ottobre alle 17, su Focus Canale 35. Intitolato “Il Vangelo più ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Sabato 25 settembre 2021 alle 23.30 inassoluta suCanale 35 il documentario prodotto da Officina della Comunicazione e Vatican Media, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana dedicato al Papiro Hanna, il piùreperto contenente i testi degli evangelisti Luca e Giovanni. In replica sabato 2 ottobre alle 17. Ha dietro di sé una storia straordinaria lunga diciotto secoli, il famoso “Papiro Hanna”, ovvero il piùreperto contenente il testo dei due evangelisti Luca e Giovanni. Una storia svelata nel documentario che sarà trasmesso inassoluta sabato 25 settembre alle 23:35, e in replica sabato 2 ottobre alle 17, suCanale 35. Intitolato “Ilpiù ...

Advertising

PCocurullo : RT @sermel2014: È più comodo non lasciarsi provocare dalle situazioni,rifugiarsi in contesti protettivi,andare avanti stancamente a ripeter… - sermel2014 : È più comodo non lasciarsi provocare dalle situazioni,rifugiarsi in contesti protettivi,andare avanti stancamente a… - AssenzaEmilio : RT @DailyBibbia: Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Vangelo secondo Matteo 6:… - Katy30770035 : RT @DailyBibbia: Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Vangelo secondo Matteo 6:… - DailyBibbia : Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Vangelo secondo Matteo 6:33 -