Green pass, l’Ugl: “Non tollereremo discriminazioni per i lavoratori del settore metalmeccanico” (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “La nostra Segreteria ritiene che la volontà del Governo di introdurre l’obbligo del Green pass per lavorare sia una misura repressiva e inaccettabile”. A parlare è Alessio Morelli, Segretario UGL Metalmeccanici per Roma e Provincia, che aggiunge: “l’Ugl Metalmeccanici – crede che il vaccino possa essere una delle armi per combattere il Covid 19, ma deve essere il Governo a prendersi la responsabilità di renderlo obbligatorio, non si possono usare metodi coercitivi e repressivi nei confronti dei lavoratori per convincerli a prendere una decisione che il Governo stesso non prende. La responsabilità non può essere solo del popolo e dei lavoratori quando in due anni di emergenza i vari governi che si sono succeduti non sono stati in grado di prendere le giuste decisioni per tutelare i luoghi, dove ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “La nostra Segreteria ritiene che la volontà del Governo di introdurre l’obbligo delper lavorare sia una misura repressiva e inaccettabile”. A parlare è Alessio Morelli, Segretario UGL Metalmeccanici per Roma e Provincia, che aggiunge: “Metalmeccanici – crede che il vaccino possa essere una delle armi per combattere il Covid 19, ma deve essere il Governo a prendersi la responsabilità di renderlo obbligatorio, non si possono usare metodi coercitivi e repressivi nei confronti deiper convincerli a prendere una decisione che il Governo stesso non prende. La responsabilità non può essere solo del popolo e deiquando in due anni di emergenza i vari governi che si sono succeduti non sono stati in grado di prendere le giuste decisioni per tutelare i luoghi, dove ...

Advertising

borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - vikingonormanno : Speranza boys e Bersani non votano il green pass... di Speranza - Il Tempo - gabrillasarti2 : Strappare le tessere, la salute? 2 anni di distruzione psichica e e economica x un virus che guarisce , un genocidi… -