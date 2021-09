Emerson Palmieri: 'Ho dato il mio accordo al Napoli, non so perché non si è fatto nulla'' (Di venerdì 24 settembre 2021) Il difensore dell'Italia Emerson Palmieri oggi al Lione, in un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche del suo mancato trasferimento al Napoli. 'Dopo l'Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Il difensore dell'Italiaoggi al Lione, in un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche del suo mancato trasferimento al. 'Dopo l'Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e ...

