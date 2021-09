"Dopo due anni di pandemia", la vergogna di questi 3 ragazzi. Cosa rischiano ora | Guarda (Di venerdì 24 settembre 2021) Escono dal pub senza pagare e vengono messi alla gogna sui social. Protagonisti tre ragazzotti di Padova, che Dopo una serata tra birre e hamburger della Busa dei Briganti, locale molto noto della cittadina universitaria veneta, hanno usato la più classica delle scuse, fumare una sigaretta all'esterno, per darsela a gambe ed evitare di saldare il conto. Pensavano di essere i più furbetti del quartierino, ma per loro è arrivata una amarissima sorpresa. Dopo poche ore, la stessa pagina ufficiale del pub padovano su Instagram ha pubblicato un fermo immagine dei tre clienti desaparecidos, ovviamente con i volti pixellati, e una didascalia che più chiara non si può: "Vi diamo tre giorni per saldare il conto". Una pessima pubblicità per i ragazzi, un momento di involontaria (ma straordinaria) fama nazionale per il locale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Escono dal pub senza pagare e vengono messi alla gogna sui social. Protagonisti tre ragazzotti di Padova, cheuna serata tra birre e hamburger della Busa dei Briganti, locale molto noto della cittadina universitaria veneta, hanno usato la più classica delle scuse, fumare una sigaretta all'esterno, per darsela a gambe ed evitare di saldare il conto. Pensavano di essere i più furbetti del quartierino, ma per loro è arrivata una amarissima sorpresa.poche ore, la stessa pagina ufficiale del pub padovano su Instagram ha pubblicato un fermo immagine dei tre clienti desaparecidos, ovviamente con i volti pixellati, e una didascalia che più chiara non si può: "Vi diamo tre giorni per saldare il conto". Una pessima pubblicità per i, un momento di involontaria (ma straordinaria) fama nazionale per il locale ...

Advertising

SusannaCeccardi : Esperienza terribile per due sorelle e un loro amico, che hanno avuto il sangue freddo di chiamare i carabinieri. Q… - AlbertoBagnai : Due giorni dopo, ce lo chiede l’Europa ( - DiMarzio : Non solo presidente: #Pellissier tornerà a giocare con la #Clivense in terza categoria due anni dopo il ritiro - MaryArmyForever : @ehijeongguk Pultroppo siamo in due, per non parlare dei sensi di colpa dopo.. - GoalItalia : Fine dell'incubo per Charly Musonda: il calciatore belga torna a giocare con la seconda squadra del Chelsea dopo du… -