Cosa c'è dietro l'addio (o l'arrivederci) di Morisi alla Lega? (Di venerdì 24 settembre 2021) Quando è arrivato nove anni fa la pagina Facebook di Matteo Salvini contava 18mila fan. Se ne va lasciandola con oltre quattro milioni di seguaci. Luca Morisi in questo periodo non solo ha fatto nascere la Bestia ma l'ha alimentata titillando gli istinti dell'italiano medio con una (sapiente?) alternanza di post sugli immigrati e buongiornissimi caffè. Ma Cosa c'è dietro? La notizia l'ha battuta ieri l'AdnKronos annunciando per prima che Luca Morisi, uomo chiave della gestione dei canali social di Matteo Salvini, aveva lasciato la guida dell'attività online della Lega. Guru dell'informazione social, professore universitario, Morisi, quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del Carroccio.

