Collaborazione con ASL, monitoraggio delle assenze e rilevazione dati attività operative di Contact Tracing: un esempio di circolare e scheda raccolta dati (Di venerdì 24 settembre 2021) In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di Contact Tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare ledi(ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. L'articolo .

Advertising

NetflixIT : Siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con la Roald Dahl Story Company (RDSC) per far rivi… - regionetoscana : Il 24 e #25settembre torna #Bright_Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, con tanti eventi r… - ItalianAirForce : Per #FrecceTricolori60 la #RAI Friuli Venezia Giulia ripropone su @RaiPlay il documentario '60 anni in volo: la PAN… - GazzettaDellaSc : Collaborazione con ASL, monitoraggio delle assenze e rilevazione dati attività operative di Contact Tracing: un ese… - AIPSA_italia : Con l'obiettivo di migliorare la #sicurezza delle #aziende e supportare quella del #Paese, da AIPSA nasce #CSO GROU… -