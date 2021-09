Cavo Unico di ricarica: ormai è fatta, la spunta l’USB Type C, ecco la volontà dell’Europa (Di venerdì 24 settembre 2021) A breve potremo dire addio a tutti i caricabatterie visto che l’Unione Europea sta spingendo affinchè venga introdotta una soluzione unica per tutti gli smartphone, ma anche per tutti i dispositivi ricaricabili come ad esempio joypad, fotocamere e via discorrendo. Caricabatteria universale, la proposta Ue: tutte le info (Foto La Stampa)Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha proposto una revisione della direttiva sugli apparecchi radio che imporrà, a 24 mesi dall’introduzione dell’eventuale norma, una singola porta di ricarica per tutti gli smartphone, quindi, cuffie, casse portatili, tablet e via dicendo. I 27 Stati Membri hanno scelto la porta USB di tipo C, quella più diffusa fra gli smartphone (80% del mercato), e quella utilizzata dai cellulari di tipo Android. Ue propone caricabatterie universale: i dettagli (Foto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) A breve potremo dire addio a tutti i caricabatterie visto che l’Unione Europea sta spingendo affinchè venga introdotta una soluzione unica per tutti gli smartphone, ma anche per tutti i dispositivibili come ad esempio joypad, fotocamere e via discorrendo. Caricabatteria universale, la proposta Ue: tutte le info (Foto La Stampa)Nella giornata di ieri la Commissione Europea ha proposto una revisione della direttiva sugli apparecchi radio che imporrà, a 24 mesi dall’introduzione dell’eventuale norma, una singola porta diper tutti gli smartphone, quindi, cuffie, casse portatili, tablet e via dicendo. I 27 Stati Membri hanno scelto la porta USB di tipo C, quella più diffusa fra gli smartphone (80% del mercato), e quella utilizzata dai cellulari di tipo Android. Ue propone caricabatterie universale: i dettagli (Foto ...

