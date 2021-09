Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano riduce calo (-0,1%), piano esuberi spinge Bper: Bene Unicredit e Mediobanca dopo blitz Generali, giù… - InvestingItalia : #Borsa Milano in leggero calo con Europa, vivaci Mediobanca, Generali, bene Bper - - fisco24_info : Borsa: Europa peggiora con indice Ifo Germania, Milano -0,5%: Sale fiducia Italia, futures negativi, salgono cedole… - padovesi58a : Borsa: Europa giù con futures Usa, attesa Ifo, Milano -0,4% - Faido1Alessio : Borsa: Europa giù con futures Usa, attesa Ifo, Milano -0,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari riduce il calo a metà mattina con l'indice Ftse Mb che lascia sul campo lo 0,13% a 26.046 punti. Resta sopra quota 101 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, identico a quello della ...Nel comparto abbigliamento, aOvs e' in rosso dell'1,07% ma sconta i realizzi dopo la forte ... Restando al fast fashion, alladi Madrid ( - 0,06% l'Ibex35), il gruppo Inditex (che possiede ...Piazza Affari riduce il calo a metà mattina con l'indice Ftse Mb che lascia sul campo lo 0,13% a 26.046 punti. (ANSA) ...Come procede, oggi, quanto allo Spread? E i principali titoli di Borsa? Come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 24 settembre 2021? E nel contempo, come stanno ris ...