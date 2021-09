Bayern sull'ottovolante: 3 - 1 al Greuther Fürth e vola a +3 (Di venerdì 24 settembre 2021) Inarrestabile. Il Bayern Monaco vince 3 - 1 in casa del Greuther Fürth e ottiene l'ottava vittoria di fila (comprese tutte le competizioni). Da segnalare anche che, fino alla rete di Itten all'88', ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Inarrestabile. IlMonaco vince 3 - 1 in casa dele ottiene l'ottava vittoria di fila (comprese tutte le competizioni). Da segnalare anche che, fino alla rete di Itten all'88', ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern sull Bayern sull'ottovolante: 3 - 1 al Greuther Fürth e vola a +3 Il Greuther Fürth comincia con coraggio e lascia però, inevitabilmente, spazio ai contropiede del Bayern: al 4' è Goretzka, con un tiro dal limite, a mancare la porta di poco. Al 10' ecco il ...

Bundesliga: Bayern in scioltezza e capolista solitario Il Bayern Monaco compie il proprio dovere nell’anticipo della sesta giornata di Bundesliga, andando a battere in trasferta 3-1 il Greuther Fürth, fanalino di coda. Dopo un destro di Goretzka a fil di ...

