ATP Nur-Sultan 2021 | Ivashka-Duckworth e Kwon-Bublik le semifinali del 250 kazako

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si sono giocati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Nur-(ex Astana, ma l’evento è sempre Astana Open), in Kazakistan. E rimane ancora in corsa l’unico e maggiore dei padroni di casa in circolazione, Alexander, vittorioso senza dover soffrire troppo sullo spagnolo Carlos Taberner per 6-3 6-4. Perci sarà la sfida con il sudcoreano Soonwoo, vincitore di una sfida particolarmente altalenante con il serbo Laslo Djere, ai suoi primi quarti fuori dal rosso: 7-6(4) 2-6 6-0. Tra i due non ci sono precedenti a livello ATP, ma in un Challenger sempre ad Astana, nel 2017, fu il nativo di Gatchina, in Russia, a prevalere in due parziali. Dall’altra parte del tabellone il bielorusso Ilyabatte per la terza volta nelil finlandese Emil Ruusuvuori, ma ...