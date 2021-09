Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 23 settembre 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 23 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 3885 spettatori (20.39% di share); su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1817 spettatori, 11.53% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 979 spettatori (5.24%); su Rai2 il film Widows – Eredità Criminale ha totalizzato 818 spettatori (4.22%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 892 (3.98%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 890 spettatori (6.00%) e su La7 il talk-show informativo ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 settembre 2021)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fino all’ultimo battito ha totalizzato 3885 spettatori (20.39% di share); su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1817 spettatori, 11.53% di share. Gli episodi del telefilm Chicago Med su Italia1 hanno intrattenuto in media 979 spettatori (5.24%); su Rai2 il film Widows – Eredità Criminale ha totalizzato 818 spettatori (4.22%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 ne ha portati a casa 892 (3.98%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 890 spettatori (6.00%) e su La7 il talk-show informativo ...

