Ancelotti | «Benzema deve essere tra i candidati per il Pallone d’Oro»

Ancelotti, allenatore del Real Madrid, vorrebbe vedere Benzema nella lista dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, vorrebbe vedere Karim Benzema nella lista dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Per quello che sta facendo e ha fatto, deve esserci nella lista dei possibili vincitori. Detto questo, Karim ha tempo per vincerlo: è come un buon vino, più invecchia meglio è. Dubito che questa sia la sua ultima stagione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

