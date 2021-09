Tragedia a Roma, 33enne precipita dal 6° piano: morto sul colpo (Di giovedì 23 settembre 2021) Prima un ‘boato’, poi la tragica scoperta. Un ragazzo di 33 anni questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, è precipitato dal sesto piano della sua abitazione. Un ‘volo’ fatale, un impatto con il suolo così violento che, inevitabilmente, non gli ha lasciato scampo: il 33enne è morto sul colpo, inutili tutti i tentativi di soccorrerlo da parte del personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Tragedia a Roma, 33enne precipita dal sesto piano E’ successo a Roma, in via Tuscolana. Il 33enne che, purtroppo soffriva di problemi psichiatrici, ha deciso questa notte di mettere fine alla sua vita, lanciandosi nel vuoto dal sesto piano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Prima un ‘boato’, poi la tragica scoperta. Un ragazzo di 33 anni questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, èto dal sestodella sua abitazione. Un ‘volo’ fatale, un impatto con il suolo così violento che, inevitabilmente, non gli ha lasciato scampo: ilsul, inutili tutti i tentativi di soccorrerlo da parte del personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.dal sestoE’ successo a, in via Tuscolana. Ilche, purtroppo soffriva di problemi psichiatrici, ha deciso questa notte di mettere fine alla sua vita, lanciandosi nel vuoto dal sesto...

