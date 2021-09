Temptation Island, Georgette Polizzi: “Ho avuto una minaccia d’aborto” (Di giovedì 23 settembre 2021) Da qualche girono Georgette Polizzi, stilista vicentina che si è fatta conoscere a Temptation Island, ha annunciato di essere incinta. La donna è ricorsa alla procreazione assistita e così in queste ore ha raccontato al magazine “Oggi” come è andato il duro percorso affrontato! Georgette Polizzi era già piuttosto conosciuta sui social quando, qualche anno fa, decise di partecipare a Temptation Island. La donna entrò nel reality con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Da qualche girono, stilista vicentina che si è fatta conoscere a, ha annunciato di essere incinta. La donna è ricorsa alla procreazione assistita e così in queste ore ha raccontato al magazine “Oggi” come è andato il duro percorso affrontato!era già piuttosto conosciuta sui social quando, qualche anno fa, decise di partecipare a. La donna entrò nel reality con Articolo completo: dal blog SoloDonna

