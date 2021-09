Star in the Star seconda puntata: anticipazioni 23 settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) Star IN THE Star seconda puntata. Torna stasera in tv giovedì 23 settembre 2021 su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di Star in the Star: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)IN THE. Torna stasera in tv giovedì 23su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte lee gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Dopo l’eliminazione nella primadi Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco diin the: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - simonabastiani : #StarInTheStar 'cambia faccia': in arrivo Paul Mc Cartney - SerieTvserie : Star in the star: anticipazioni sul cast, quando inizia e tutte le informazioni - tvblogit : Star in the star: anticipazioni sul cast, quando inizia e tutte le informazioni -