(Di giovedì 23 settembre 2021) L'obiettivo delle 500.000necessarie per il deposito è stato dunque raddoppiato, con 640.621cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372.000 online tramite firma digitale

Advertising

Agenzia_Ansa : Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila… - SkyTG24 : Il #Referendum sull'#eutanasialegale ha superato un milione di firme. La questione da tempo coinvolge una parte del… - SkyTG24 : Referendum eutanasia legale, superato un milione di firme - errabonda20 : RT @LaStampa: Referendum eutanasia, superato il milione di firme - GustavoSetti7 : RT @LaStampa: Referendum eutanasia, superato il milione di firme -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum eutanasia

"Ilsull'supera un milione di firme, intervista ad Andrea Cecconi (Facciamo Eco)" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Andrea Cecconi (deputato, Misto - MAIE - PSI - Facciamoeco). L'...Associazione Coscioni. Sono più di un milione gli italiani che hanno sottoscritto ilLegale, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l'8 ottobre. L'obiettivo delle 500.000 firme necessarie per il deposito è stato dunque ...L'obiettivo delle 500mila firme necessarie per il deposito è stato raddoppiato, con 640.621 firme cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372mila online tramite firma digitale. UN risultato che ...Lo si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione Luca Coscioni Milano, 23 set. (LaPresse) – “Quindici anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano per chiedere l’eutan ...