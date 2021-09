Placcaggio killer in Francia | un brutale intervento per una squalifica da record – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Le immagini deldi Ryno Pieterse ai danni dell’avversario Maxime Locu hanno fatto il giro del mondo. Il rugby è uno sport duro, in cui il contatto tra i giocatori può sembrare a voltema che, per tradizione e convenzione, è basato solitamente su regole abbastanza ferree di rispetto e lealtà. I placcaggi, elemento distintivo e fondante del rugby, infatti, vengono effettuati con una tecnica particolare che serve per evitare che il contrasto faccia male all’avversario. Sia il difensore che l’attaccante sanno in che posizione mettersi per proteggersi dall’impatto e fare il meno male possibile all’avversario. Si può dire, insomma, che tra i giocatori c’è una sorta di gentleman agreement, un codice cavalleresco, secondo il quale ogni giocata e ogniviene fatto nel massimo ...