Nuoto ISL Napoli 2021 Energy Standard in fuga nel match 9! Pilato seconda | Razzetti a un soffio dal record italiano nei 200 misti

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021)ancora sugli scudi al termine della prima giornata del “big” numero 9 che vede in acqua alla Piscina Scandone ditre delle squadre favorite per la vittoria finale della ISL. La squadra di Benedetta, che si prende un altro secondo posto nei “suoi” 50 rana, chiude la prima parte di gare nettamente al comando con 300.5 punti, davanti ai London Roar (227), ai DC Trident (193) e ai Toronto Titans che, dopo una partenza fulminante con tre vittorie nelle prime tre gare, calano alla distanza e sono ultimi con 185.5 punti. Ancora un secondo posto per Benedettache si deve arrendere ancora una volta alla giamaicana specialista della vasca corta Alia Atkinson che fa valere la sua migliore predisposizione alla partenza e alla virata ...