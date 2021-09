Non è vero che la Pfizer «ha saltato dei test fondamentali» sui vaccini (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 6 luglio 2021 da The Defender, sito facente capo all’associazione antivaccinista Children’s Health Defense, e intitolato “I documenti rivelano che la Pfizer ha saltato dei test fondamentali e ha preso delle scorciatoie sugli standard di qualità”. Secondo l’articolo, dei «nuovi documenti» ottenuti dal sito TrialSite News dimostrerebbero che la Pfizer avrebbe saltato dei test fondamentali per garantire efficacia e sicurezza del vaccino contro la Covid-19. Più precisamente, avrebbe saltato o condotto male test sulla cosiddetta farmacocinetica e biodistribuzione, ovvero ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 6 luglio 2021 da The Defender, sito facente capo all’associazione antista Children’s Health Defense, e intitolato “I documenti rivelano che lahadeie ha preso delle scorciatoie sugli standard di qualità”. Secondo l’articolo, dei «nuovi documenti» ottenuti dal sito TrialSite News dimostrerebbero che laavrebbedeiper garantire efficacia e sicurezza del vaccino contro la Covid-19. Più precisamente, avrebbeo condotto malesulla cosiddetta farmacocinetica e biodistribuzione, ov...

