Neymar difende Paquetà | ' Ammonito per un dribbling | che tristezza'

Corriere dello Sport

Paquetà ed attacca pubblicamente le scelte dell'arbitro Frapparta, che ha ammonito l'ex milanista per un tentativo di dribbling . Il brasiliano del Psg ha deciso di difendere il ...Per la cronaca, il match di Parigi è stato poi pareggiato dae ribaltato da Mauro Icardi , ... Nonmai il primo palo ,è lentissimo nelle ripartenze, sbaglia tutti i tempi di uscita su ...Neymar difende Paquetà ed attacca pubblicamente le scelte dell'arbitro Frapparta, che ha ammonito l'ex milanista per un tentativo di dribbling. Il brasiliano del Psg ha deciso di difendere il connazio ...L’argentino vincitore della Coppa America incrocerà a destra l’azzurro campione d’Europa con la squadra di Mancini ...