Napoli Cagliari streaming e diretta tv: dove vederla (Di giovedì 23 settembre 2021) Domenica 26 settembre 2021 alle ore 20,45 Napoli e Cagliari scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2021-2022 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà con gli spalti a capienza ridotta. dove sarà possibile vedere Napoli Cagliari in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Napoli e Cagliari sarà visibile in live streaming esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) Domenica 26 settembre 2021 alle ore 20,45scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2021-2022 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà con gli spalti a capienza ridotta.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile in liveesclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed ...

Advertising

JohnstonLew10 : Italy ???? Juventus (Piemonte Calcio) Atalanta (Bergamo Calcio) AS Roma (Roma FC) Lazio (Latern) Inter Milan AC Mil… - CalcioNapoli24 : - titty_napoli : RT @Napoli_Report: Dries #Mertens dovrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato contro il #Cagliari, al più tardi per l’#UE… - patrizi00536975 : @Carloalvino FORZA NAPOLI , dai ragazzi dateci quest'altra gioia fuori casa, e poi vi aspettiamo allo STADIO DIEGO… - CentotrentunoC : #Cagliari?? Ripresa degli allenamenti per i rossoblù di #Mazzarri in vista della sfida al #Napoli ???? -