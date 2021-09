Milan-Venezia | Tiziano Crudeli esulta | la reazione ai gol di Brahim e Theo VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilvola, vince e convince. E con lui i suoi tifosi che si godono la bella vittoria di San Siro per 2-0 sulgrazie ai sigilli diDiaz eHernandez. Tredici punti e primato per almeno una notte. Se lo gode, volto e voce di 7gold, che ha reagito a modo suo ai gol della squadra di Stefano Pioli in questo turno infrasettimanale.SportFace.