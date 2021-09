L’ex M5S Trizzino silenzia con un Odg i virologi in tv: vadano solo se autorizzati. Esperti imbufaliti: è grottesco (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex M5S Trizzino silenzia i virologi in tv. Dal parlamento arriva la stretta sulla strabordante presenza in tv di virologi. Immunologi. Infettivologi. Igienisti, e chi più ne ha, più ne metta… Esperti di settore corteggiati e consultati fino all’inverosimile. Al punto da sfidare con la loro sovra-esposizione la pazienza del pubblico. Cosa che ha urtato la suscettibilità di non pochi di loro… Ma tant’è: e così, un deputato del Gruppo Misto, Giorgio Trizzino, uno degli esodati del M5S che a marzo ha dato l’addio ai pentastellati. Il quale, sganciando la bomba, ieri ha annunciato un Odg in cui, spiega lui stesso: «Ho chiesto con un mio ordine del giorno un impegno al governo di intervenire affinché tutti i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o private e degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021)M5Sin tv. Dal parlamento arriva la stretta sulla strabordante presenza in tv di. Immunologi. Infettivologi. Igienisti, e chi più ne ha, più ne metta…di settore corteggiati e consultati fino all’inverosimile. Al punto da sfidare con la loro sovra-esposizione la pazienza del pubblico. Cosa che ha urtato la suscettibilità di non pochi di loro… Ma tant’è: e così, un deputato del Gruppo Misto, Giorgio, uno degli esodati del M5S che a marzo ha dato l’addio ai pentastellati. Il quale, sganciando la bomba, ieri ha annunciato un Odg in cui, spiega lui stesso: «Ho chiesto con un mio ordine del giorno un impegno al governo di intervenire affinché tutti i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o private e degli ...

