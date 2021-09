(Di giovedì 23 settembre 2021) Quanto vale in termini di prestazione la specifica 2021 dell'ibrido che Charlesmonterà in macchina a Sochi? Si tratta di un' evoluzione di un componente rimasto fermo alle specifiche di ...

Advertising

autosprint : #Leclerc, sviluppi a piccoli passi: 'Il nuovo motore non sarà un gran cambiamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc sviluppi

Autosprint.it

... va a introdurre soluzioni pensate per la power unit 2022 ma, se lo si chiede a, non produrrà clamorosi progressi. Alla vigilia di Spa - Francorchamps mostrava l'attesa su un motore che ...E dunque dopo il 4° posto di Charlese il 6° di Carlos Sainz si va avanti, si continua il ... Da tradizione,così arrivavano a Monza, per santificare il gran premio di casa. "Arriverà ...La specifica di ibrido omologata 2021 aiuterà a compiere un miglioramento, specialmente nel recupero e disponibilità della potenza elettrica. Non basterà a stravolgere il quadro delle prestazioni dell ...Il tutto con uno sguardo che è, di fatto, già sul 2022, poiché l'impianto ERS in arrivo verrà ulteriormente sviluppato in vista della futura specifica di power unit, rinnovata anche nella componente t ...