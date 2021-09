Italia, Tardelli: “Barella è l’azzurro più forte, ma anche Zaniolo e Raspadori cresceranno” (Di giovedì 23 settembre 2021) “A mio giudizio, Barella è il giocatore più forte in questo momento, il più importante della Nazionale. Poi cresceranno Zaniolo, Pellegrini e Raspadori, quando sarà il momento. Credo ce ne siano abbastanza. Io amo la mia Nazionale, storicamente, ma adoro anche tutte le altre, perché la Nazionale è solo da apprezzare. anche quella del ’70 mi ha emozionato molto”. Queste sono le impressioni di Marco Tardelli, illustrate nel contesto dell’inaugurazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna di ‘Azzurra: la grande storia della Nazionale’. Uno dei calciatori più rappresentativi della storia della Nazionale Italiana ha offerto sui giudizi sulla selezione azzurra presente, con uno sguardo al futuro. Tardelli ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “A mio giudizio,è il giocatore piùin questo momento, il più importante della Nazionale. Poi, Pellegrini e, quando sarà il momento. Credo ce ne siano abbastanza. Io amo la mia Nazionale, storicamente, ma adorotutte le altre, perché la Nazionale è solo da apprezzare.quella del ’70 mi ha emozionato molto”. Queste sono le impressioni di Marco, illustrate nel contesto dell’inaugurazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna di ‘Azzurra: la grande storia della Nazionale’. Uno dei calciatori più rappresentativi della storia della Nazionalena ha offerto sui giudizi sulla selezione azzurra presente, con uno sguardo al futuro.ha ...

