Isl | Pilato seconda | Razzetti a 10 centesimi dal record italiano

Advertising

SwimmerShopit : Isl, la Pilato rientra con un 2° posto, Pinzuti è terzo - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroPinzuti #BenedettaPilato #ISL2021 Nuoto, ISL Napoli 2021. Secondo posto con beffa fi… - Swim4life_it : I 50 rana femminili la gara più esaltante della serata, primo round alla Energy Standard @iswimleague #ISL #Napoli… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | ISL MATCH 8. Giorno 1. 50 rana: 2) Benedetta Pilato 29.51 – 3) Alessandro Pinzuti 26.23. 50 stile libe… -

Ultime Notizie dalla rete : Isl Pilato

La Gazzetta dello Sport

A tutta, da oggi a domenica alla Scandone di Napoli (25 m). Italiani protagonisti: Alberto Razzetti e Benedetta. Un delfino da 24'23, un dorso a 28'87, una rana da 32'87 e una chiusura a stile ...L'occasione per applaudire (inizio gare ore 20) Florent Manaudou, Chad Le Clos, Benedetta, ... In tutte le località turisticheha messo la 'bandierina' testimonial di eccezione come Caleb ...Roma-Napoli avanti e indietro, tra celebrazioni e prestazione comincia la setttimana del nuoto. Prima la festa dei Meravigliosi organizzata dai presidenti Barelli (Fin) e Valori (Finp), stasera, poi i ...Federica Pellegrini chiama all’appello tutti gli appassionati di nuoto napoletani con un post su Instagram e dà la carica alla sua squadra ...