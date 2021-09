Ingroia non si arrende: "Lo Stato non esce assolto" (Di giovedì 23 settembre 2021) Per l'ex magistrato antimafia la condanna dei boss è la prova più evidente dell'esistenza della trattativa: a mancare sono le condanne dei "colletti bianchi" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Per l'ex magistrato antimafia la condanna dei boss è la prova più evidente dell'esistenza della trattativa: a mancare sono le condanne dei "colletti bianchi"

Advertising

cclatwe : I suoi tanti amori, dalla destra al becero populismo (la sinistra non sembra essere mai stata il suo forte).… - GiuseppeDeian15 : Quando penso a Tortora, come oggi, mi vengono in mente il faccione di palamara, le beghe miserabili di greco e davi… - maurogab1 : RT @MarcelloLyotard: Garantista con gli innocenti giustizialista con i colpevoli L'ha detto Ingroia Lui sa se sei colpevole o innocente pri… - ResPubl79983835 : RT @MarcelloLyotard: Garantista con gli innocenti giustizialista con i colpevoli L'ha detto Ingroia Lui sa se sei colpevole o innocente pri… - DanielaMorra7 : RT @MarcelloLyotard: Garantista con gli innocenti giustizialista con i colpevoli L'ha detto Ingroia Lui sa se sei colpevole o innocente pri… -