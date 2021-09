Il Partito comunista cinese in soccorso di Evergrande

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il governoha deciso di pagare una parte del debito dell’azienda in fallimento, smorzando la rabbia dei piccoli risparmiatori e il panico dei grandi investitori. Xi Jinping non vuole rischiare di perdere popolarità. Leggi

Advertising

Agenzia_Italia : #Russia I comunisti strappano la 'supermaggioranza' a #Putin, che non può più modificare la Costituzione da solo. - FabioC_Spada : RT @gustinicchi: INFORMATORE CINESE: IL PRIMO FOCOLAIO DI COVID-19 RISALE A OTTOBRE 2019 ED È STATO DIFFUSO DELIBERATAMENTE Il Daily Mail… - iolanda_pitti : RT @gustinicchi: INFORMATORE CINESE: IL PRIMO FOCOLAIO DI COVID-19 RISALE A OTTOBRE 2019 ED È STATO DIFFUSO DELIBERATAMENTE Il Daily Mail… - Daniela192601 : RT @gustinicchi: INFORMATORE CINESE: IL PRIMO FOCOLAIO DI COVID-19 RISALE A OTTOBRE 2019 ED È STATO DIFFUSO DELIBERATAMENTE Il Daily Mail… - roberto_ave : RT @gustinicchi: INFORMATORE CINESE: IL PRIMO FOCOLAIO DI COVID-19 RISALE A OTTOBRE 2019 ED È STATO DIFFUSO DELIBERATAMENTE Il Daily Mail… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito comunista

Pechino, 23 set 09:59 - Quella della Cina è una democrazia a tutto tondo, e la soddisfazione del popolo cinese nei confronti delè superiore...In passato militante del PCI, alle elezioni sarà sostenuto dalla lista di sinistra Roma Ti Guarda , appggiata anche da Rifondazionee daldel Sud. Principali proposte programmatiche ...Il governo cinese ha deciso di pagare una parte del debito dell’azienda in fallimento, smorzando la rabbia dei piccoli risparmiatori e il panico dei grandi investitori. Xi Jinping non vuole rischiare ...La banca centrale americana rassicura: ogni stretta dipenderà dall'andamento dell'economia. Attesi il Bollettino economico della Bce e le decisioni della Bank of England ...