Green Pass scuola, 70 milioni per pagare i supplenti in sostituzione di docenti e Ata assenti ingiustificati (Di giovedì 23 settembre 2021) E' arrivato il via libera da parte del Parlamento al decreto Green Pass scuola. Con 189 sì l'Aula del Senato ha dato disco verde alla fiducia. I voti contrari sono stati 31, nessun astenuto. Ecco cosa prevede il decreto in merito alla sostituzione del personale scolastico assente ingiustificato. L'articolo .

