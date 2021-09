Gf Vip, Le sorelle Selassiè fanno strategia contro Soleil: ecco cosa hanno deciso (Di giovedì 23 settembre 2021) Jessica e Clarissa sono due delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip. In seguito ad uno scontro accesso di Jessica con Soleil Sorgè, le due si sono poi lasciate andare ad alcune considerazioni sul ruolo dell’ influencer nella casa e sulle possibili strategie da fare nei suoi confronti. incidente d’auto per Gemma Galgani La popolare dama del trono over sarebbe stata coinvolta in un incidente dalle conseguenze potenzialmente molto serie Jessica e Clarissa contro Soleil: “Lei è troppo forte nel gioco” Le principesse Selassie : Jessica e Clarissa nella giornata di oggi 23 settembre 2021, si sono lasciate andare a delle confidenze su Soleil Sorgè. Le due ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Jessica e Clarissa sono due delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip. In seguito ad uno saccesso di Jessica conSorgè, le due si sono poi lasciate andare ad alcune considerazioni sul ruolo dell’ influencer nella casa e sulle possibili strategie da fare nei suoi confronti. incidente d’auto per Gemma Galgani La popolare dama del trono over sarebbe stata coinvolta in un incidente dalle conseguenze potenzialmente molto serie Jessica e Clarissa: “Lei è troppo forte nel gioco” Le principesse Selassie : Jessica e Clarissa nella giornata di oggi 23 settembre 2021, si sono lasciate andare a delle confidenze suSorgè. Le due ...

Advertising

ilpensologo : Joe Squillo al Grande Fratello Vip indossando il niqab solidale con le sorelle afghane. Non ho visto, ma le cosce l… - infoitcultura : Sorelle Selassié: contro tutto e tutti - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - PDUmorista : Jo Squillo indossa un niqab al GF Vip 6 per essere solidale con le sorelle Afghane Alfonso Signorini “Brava! Anche… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: . #JoSquillo si è presentata alla diretta del #GrandeFratelloVip con il burqa: 'Anche in un momento di gioia e leggerezza… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Gf Vip, Jo Squillo indossa il niqab: solidarietà per le sorelle di Kabul -