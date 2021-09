GF Vip 6, pioggia di critiche per Raffaella Fico. La showgirl ha reagito così (Di giovedì 23 settembre 2021) I nuovi concorrenti del GF Vip 6 si stanno ambientando e stanno iniziando a farsi un’idea degli altri partecipanti. La produzione, per cercare di smuovere le acque, ha chiesto a ognuno di loro di esprimere il proprio giudizio sui compagni di avventura. Ci sono state rivelazioni interessante, ma la persona che è rimasta più sorpresa e delusa è stata Raffaella Fico. La showgirl, infatti, è stata al centro di numerose critiche. Sembrava che tutti avessero qualcosa di poco carino da dire su di lei. Ecco cosa è successo! GF VIP 6, il commovente racconto di Samy Youssef: “Su quel barcone ho visto la morte Raffaella Fico bersagliata dalla critiche Su richiesta della produzione, tutti i concorrenti, in modo autonomo, si sono confermati sui pregi e sui difetti degli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) I nuovi concorrenti del GF Vip 6 si stanno ambientando e stanno iniziando a farsi un’idea degli altri partecipanti. La produzione, per cercare di smuovere le acque, ha chiesto a ognuno di loro di esprimere il proprio giudizio sui compagni di avventura. Ci sono state rivelazioni interessante, ma la persona che è rimasta più sorpresa e delusa è stata. La, infatti, è stata al centro di numerose. Sembrava che tutti avessero qualcosa di poco carino da dire su di lei. Ecco cosa è successo! GF VIP 6, il commovente racconto di Samy Youssef: “Su quel barcone ho visto la mortebersagliata dallaSu richiesta della produzione, tutti i concorrenti, in modo autonomo, si sono confermati sui pregi e sui difetti degli ...

