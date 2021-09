Fortnite nella lista nera Apple: cosa accadrà ora e che risvolti avrà sui fan? (Di giovedì 23 settembre 2021) Fortnite è out. Ufficiale l’ingresso nella lista nera di Apple, nella quale rimarrà – probabilmente – per i prossimi anni. Quali risvolti avrà questa decisione? Fortnite nella lista nera AppleChe i rapporti fra Epic Games ed Apple non fossero dei più rosei è ormai un dato di fatto. La battaglia legale che coinvolge i due colossi, rispettivamente impegnati nel mondo dell’elettronica di consumo e dell’intrattenimento videoludico, potrebbe voler dire non vedere più Fortnite su App Store. La mela ha fatto sapere che il popolarissimo battle royale non tornerà nel suo store fintanto che non saranno concluse le questioni legali che ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)è out. Ufficiale l’ingressodiquale rimarrà – probabilmente – per i prossimi anni. Qualiquesta decisione?Che i rapporti fra Epic Games ednon fossero dei più rosei è ormai un dato di fatto. La battaglia legale che coinvolge i due colossi, rispettivamente impegnati nel mondo dell’elettronica di consumo e dell’intrattenimento videoludico, potrebbe voler dire non vedere piùsu App Store. La mela ha fatto sapere che il popolarissimo battle royale non tornerà nel suo store fintanto che non saranno concluse le questioni legali che ...

Advertising

misteruplay2016 : Fortnite è nella lista nera di Apple. Il ritorno su iOS sembra impossibile - Eurogamer_it : #Fortnite nella lista nera di #Apple: impossibile il ritorno su #iOS? - OlivettiOnline : RT @timbusiness: Cresce il rapporto tra #moda e #tecnologia: arriva la prima copertina in #NFT by @VanityFairIt, la collaborazione tra #For… - timbusiness : Cresce il rapporto tra #moda e #tecnologia: arriva la prima copertina in #NFT by @VanityFairIt, la collaborazione t… - ShadowGabex : Fortnite Status ha tweetato che nella prossima Patch verrà rimesso il vecchio sistema per guadagnare XP . -