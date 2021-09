Formazioni ufficiali Torino Lazio | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Vanja; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Zima, Baselli, Warming, Rincon, Lukic, Pjaca, Verdi. All: Juric(4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, LuisAlberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, S. Milinkovic, Basic, Escalante, ...