Fino all'ultimo battito, location: dov'è stato girato? (Di giovedì 23 settembre 2021) E' un'ambientazione da Sud Italia, quella proposta dalla nuova fiction Fino all'ultimo battito, in onda su Raiuno a partire dal 23 settembre 2021. Eliseo Multimedia, che ha prodotto la serie con Rai Fiction, ha infatti scelto la Puglia per far girare a Cinzia Th Torrini gli episodi del thriller medico con Marco Bocci nei panni del protagonista, un Primario che si ritrova ingarbugliato in una rete di bugie ed errori. Ma dov'è stato girato Fino all'ultimo battito? Come detto, l'ambientazione della serie è la Puglia: girata tra il gennaio ed il marzo 2021 (e quindi in piena zona rossa, con gli attori e la troupe costretta a tornare subito in albergo dopo le riprese), il set si è spostato in varie città. Tra queste, Lecce ...

