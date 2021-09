Draghi a Confindustria: “Serve un patto economico e sociale. Nessuno può chiamarsi fuori”. E annuncia stop ad oneri di sistema sulle bollette (Di giovedì 23 settembre 2021) Un patto economico e sociale da impostare nei prossimi mesi di fronte al quale “Nessuno può chiamarsi fuori”. La necessità di affrontare la sfida della transizione ecologica. L’obiettivo di rendere “durato e sostenibile” il rimbalzo dell’economia di questi mesi, migliore delle attese, ma con una ripresa dell’occupazione che desta ancora “preoccupazione” perché legata a contratti a tempo determinato. Insomma: “Bisogna mettersi seduti tutti insieme”. Con un’assicurazione per gli industriali, platea scelta per il suo discorso e l’annuncio dello stop trimestrale agli oneri di sistema sulle bollette, intervento da oltre 3 miliardi di euro che il governo varerà nelle prossime ore: “Non aumenteremo le tasse”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Unda impostare nei prossimi mesi di fronte al quale “può”. La necessità di affrontare la sfida della transizione ecologica. L’obiettivo di rendere “durato e sostenibile” il rimbalzo dell’economia di questi mesi, migliore delle attese, ma con una ripresa dell’occupazione che desta ancora “preoccupazione” perché legata a contratti a tempo determinato. Insomma: “Bisogna mettersi seduti tutti insieme”. Con un’assicurazione per gli industriali, platea scelta per il suo discorso e l’annuncio dellotrimestrale aglidi, intervento da oltre 3 miliardi di euro che il governo varerà nelle prossime ore: “Non aumenteremo le tasse”. ...

