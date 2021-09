Dopo Piazzolo anche Cassiglio ha vaccinato tutti con la prima dose | i dati Comune per Comune

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. L’88,6% dei bergamaschi ha ricevuto ladi vaccino, il 78,9%la seconda: è l’ultimo aggiornamento sull’evoluzione della campagna vaccinale in provincia di Bergamo, che continua su ritmi costanti.le recenti decisioni sul Green Pass per i lavoratori, si è rialzato il numero delle prime somministrazioni: 10.788 negli ultimi otto giorni (da martedì 14 a mercoledì 22 settembre), con il totale complessivo salito a 839.070. Significa che rimangono ancora 107.736 cittadini che non hanno aderito alla campagna, per scelta o per condizioni cliniche che al momento ne impediscono la vaccinazione. Nello stesso lasso di tempo, invece, sono state somministrate 23.505 seconde dosi: dall’inizio della campagna 746.781 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, su una popolazione target di 946.806 ...