Covid, ancora due decessi per il virus in Abruzzo, 59 i nuovi contagi (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Aquila - Sono 59 (di età compresa tra 1 e 88 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80810. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2539 (si tratta di un 68enne della provincia di Chieti e di un 58enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76352 dimessi/guariti (+95 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1919* (-39 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Aquila - Sono 59 (di età compresa tra 1 e 88 anni) icasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80810. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi e sale a 2539 (si tratta di un 68enne della provincia di Chieti e di un 58enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76352 dimessi/guariti (+95 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1919* (-39 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Disponibile in Italia innovativa terapia transcatetere per riparare le valvole cardiache "Per quanto riguarda la valvola tricuspide, la situazione è ancora peggiore: è una valvola ... Il Covid - 19 ha avuto un impatto significativo sui pazienti con patologie cardiache, che sono stati ...

Covid e incubo mutazioni: adesso arriva la variante R.1. Negli Usa ha colpito individui vaccinati Il Covid 19 non è ancora sconfitto e potrebbero arrivare nuove mutazioni. L'ultima notizia su questo inquietante fronte giunge dagli Usa, più precisamente dal Kentucky . La nuova mutazione si chiamerebbe ...

Covid, ancora in calo contagi e ricoverati in Liguria La Repubblica Decreto taglia-bollette e indennità quarantena, si attendono le decisioni Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...

Vaccini Covid ai Paesi poveri, Bono Vox: "Non è carità" Molti Paesi, in particolare in Africa e Asia, non hanno ancora accesso ai vaccini anti Covid, altri contano esclusivamente sulle dosi donate da Europa, Stati Uniti e Canada. “Per me è assurdo – ha det ...

