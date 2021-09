Concorso Ufficio del processo, 8171 posti: bando in scadenza oggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti all’Ufficio per il processo. Sarà possibile fare domanda fino ad oggi 23 settembre 2021, entro le ore 14. Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. Il 30% dei posti disponibili su ogni distretto è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 ildipubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento del primo contingente diaddetti all’per il. Sarà possibile fare domanda fino ad23 settembre 2021, entro le ore 14. Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. Il 30% deidisponibili su ogni distretto è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma ...

ServiziAlLavoro : Casa Gino e Pierina Marani di Villorba: concorso per infermieri - Ti consiglio età inferiore a quello previsto dall… - 115Patrizia : @radioanchio #radioanchio #riformagiustizia l'unica riforma vera è aumentare in maniera significativa il numero dei… - 115Patrizia : @radioanchio l'unica riforma vera sarebbe aumentare in maniera significativa il numero dei magistrati. Introdurre l… - Yitzhak172 : A suo carico risulta infatti un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napol… - OrientaUnina : #OpportunitàPerLaureati Candidati ora! Il Ministero della Giustizia cerca 8171 laureati che entrino a far parte de… -