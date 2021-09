Chi sono i Querdenken, i QAnon tedeschi che minacciano le elezioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato scorso un giovane commesso in una stazione di servizio della Germania occidentale è stato ucciso. A sparagli è stato un quarantanovenne locale, poi arrestato, perché non avendo la mascherina si era visto rifiutare il servizio. Durante la custodia l’uomo ha espresso opinioni antivacciniste e contrarie alle restrizioni anti-Covid. Dal telefono seguiva personalità di estrema destra e diversi canali Querdenken (“pensiero laterale”). L’evento è stato condannato dai tre candidati favoriti alle elezioni di domenica prossima, su cui incombe l’ombra della disinformazione online. Nel solito mix tossico di contenuti – falsità su Covid-19 e pandemia, retorica estremista e violenta e teorie complottiste più o meno contorte – spiccano dei post dal sapore vagamente trumpiano che spiegano come il voto sia già stato truccato dai padroni del mondo. Già si sapeva ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato scorso un giovane commesso in una stazione di servizio della Germania occidentale è stato ucciso. A sparagli è stato un quarantanovenne locale, poi arrestato, perché non avendo la mascherina si era visto rifiutare il servizio. Durante la custodia l’uomo ha espresso opinioni antivacciniste e contrarie alle restrizioni anti-Covid. Dal telefono seguiva personalità di estrema destra e diversi canali(“pensiero laterale”). L’evento è stato condannato dai tre candidati favoriti alledi domenica prossima, su cui incombe l’ombra della disinformazione online. Nel solito mix tossico di contenuti – falsità su Covid-19 e pandemia, retorica estremista e violenta e teorie complottiste più o meno contorte – spiccano dei post dal sapore vagamente trumpiano che spiegano come il voto sia già stato truccato dai padroni del mondo. Già si sapeva ...

