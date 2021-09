Barbara D’Urso: il litigio con Zangrillo (Di giovedì 23 settembre 2021) Le foto di Oggi non mentono. Barbara D’Urso si è alterata e non poco con il suo bel Francesco Zangrillo, l’uomo che da qualche mese ormai le sta accanto nella buona e nella cattiva sorte. Il suo fidanzato avrebbe parlato per troppo tempo a tavola con un’altra donna facendo ingelosire Barbarella. Apriti cielo… L’amore non è bello se non è litigarello. Un detto che sembra essere perfetto per Barbara D’Urso e il suo fidanzato, il broker assicurativo, Francesco Zangrillo che questa volta avrebbe fatto arrabbiare la sua bella… Ma cosa è successo? Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che raccontano una delle tante serata in vita a Milano della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Serata a cena, ancora all’aperto, sfruttando ancora l’onda calda dell’estate appena passata, con tanti ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Le foto di Oggi non mentono.si è alterata e non poco con il suo bel Francesco, l’uomo che da qualche mese ormai le sta accanto nella buona e nella cattiva sorte. Il suo fidanzato avrebbe parlato per troppo tempo a tavola con un’altra donna facendo ingelosire Barbarella. Apriti cielo… L’amore non è bello se non è litigarello. Un detto che sembra essere perfetto pere il suo fidanzato, il broker assicurativo, Francescoche questa volta avrebbe fatto arrabbiare la sua bella… Ma cosa è successo? Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che raccontano una delle tante serata in vita a Milano della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Serata a cena, ancora all’aperto, sfruttando ancora l’onda calda dell’estate appena passata, con tanti ...

Advertising

rossonero_fede : @sha1779 @MrHeisenberg78 @Bianchina_Balti se non sono di uomini e donne o da barbara d'urso @MrHeisenberg78 non le guarda neanche! ahahahah - bubinoblog : ALBERTO MATANO: PERCHÈ BARBARA D'URSO HA RINUNCIATO ALLA SUA IMPRONTA UNICA? - 8valepaz8 : Non sto dicendo che sei falsa, dico solo che hai la faccia di barbara d'urso - CronacaSocial : Pomeriggio 5, trasmissione interrotta per una notizia in diretta. Barbara D'Urso perplessa?? - ClaudiaGiunti : RT @MasterAb88: Sempre bene #Loveisintheair che segna il 17% e batte #lavitaindiretta che fa 15,8% Poi arriva Barbara D'Urso e crolla tutt… -