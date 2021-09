Antonella Pepe PD | “Meglio un anno di Provenzano che 50 da Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Piano per il Sud, la decontribuzione fiscale per l’assunzione di donne e giovani, il concorso per l’inserimento di 2800 tecnici nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno d’Italia: sono solo alcuni dei provvedimenti portati a casa da Giuseppein poco più di unda ministro e nel pieno di una pandemia. Pure dovesse accogliere l’invito a ritirarsi e fare il ricercatore (lavoro tra l’altro bellissimo e che Peppe continua a svolgere presso l’istituto SVIMEZ), a 39 annipotrebbe dire di aver prodotto più di quanto fatto dain 50 anni di politica”. Così, coordinatrice della segreteria provinciale del Partito Democratico, replica alle dichiarazioni rese questa mattina alla stampa da Clemente ...