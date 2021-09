Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Intanto, arrivano segnali incoraggianti dalla Cina, con Evergrande che ha comunicato che porterà a termine il pagamento di alcune cedole su bond del mercato interno. Attesa per il meeting FED, con gli analisti che credono che la decisione sul tapering sarà ancora rinviata. L’Euro / Dollaro USA continua lasui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.773,3 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,55%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +100 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%. Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un ...

